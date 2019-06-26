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الموت يفجع الوسط الفني المصري

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المخرج المصري محمد النجار

المخرج المصري محمد النجار

توفي المخرج المصري محمد النجار بعد صراع طويل مع المرض، ونعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري عبر حساباتهم الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي
وكان النجار قد تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم “زمن حاتم زهران” بطولة نور الشريف. وله العديد من الأفلام المعروفة، مثل: “الصرخة”، “الهجامة”، “صعيدي رايح جاي”، “رحلة حب”، “عوكل”.

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