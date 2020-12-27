توفيت الفنانة التونسية ” زهيرة سالم ” اليوم الأحد عن عمر يناهز 80 عاما في المستشفى العسكري في تونس العاصمة بعد صراع مع المرض .

ونعت الفنانة ” لطيفة ” رحيل زهيرة سالم في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام تضمن صورة الفقيدة .

وكتبت لطيفة في تعليقها عليها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت تونس اليوم الفنانة الكبيرة زهيرة سالم .. كانت وستظل مدرسة كبيرة في الفن تتعلم منها الأجيال .. البقاء والدوام لله ” .

يذكر أن زهيرة سالم تعد من أهم المطربات التونسيات .. بدأت مشوارها بإطلاق أول أغانيها في عام 1960 وتعاملت مع أهم الملحنين .. وفي رصيدها الفني حوالي 500 أغنية منها : منها ” يما برأسك بريله ” و ” أمي يا أمي ” و ” باجة بلاد المندرة والصابة ” و ” اعطيني شريبة ” .