الموت يفجع دارين حداد

أعلنت الفنانة التونسية ” دارين حداد ” اليوم عن وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام “.

حيث قامت بنشر صورة سوداء اللون ومكتوب بها : ” اليوم توفت أمي ” .

وعلقت دارين على الصورة قائلة : ” الله يرحمها .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتلقت دارين عددا من التعليقات من اصدقائها ومتابعيها الذين قاموا بتعزيتها داعيين لها بالصبر على فراق والدتها ولوالدتها بالرحمة والمغفرة .