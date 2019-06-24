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الموت يفجع دارين حداد

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أعلنت الفنانة التونسية ” دارين حداد ” اليوم عن وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام “.

حيث قامت بنشر صورة سوداء اللون ومكتوب بها : ” اليوم توفت أمي ” .

وعلقت دارين على الصورة قائلة : ” الله يرحمها .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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الله يرحمها😭😭😭😭😭 #ان_لله_وان_اليه_راجعون

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وتلقت دارين عددا من التعليقات من اصدقائها ومتابعيها الذين قاموا بتعزيتها داعيين لها بالصبر على فراق والدتها ولوالدتها بالرحمة والمغفرة .

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