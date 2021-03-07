فُجعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وعائلتها بخبر وفاة جدتهم داخل أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان من بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد بدأ منذ عدة أيام.

وشاركت ديانا الخبر الحزين بمنشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي وارفقته بتعليق “بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم… إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا صباح هذا اليوم الاحد تقبل التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي آنا لله وانا اليه راجعون”.

يذكر أن زين كانت قد أُصيبت بالفيروس هي وشقيقها وزوجة شقيقها في البداية، وبعدها بأيام اُكتشف بأن والدتها وجدتها قد أُصيبتا بالفيروس إلا أن الجدة كانت حالتها الأسوء من بينهم بعد أن واجهت صُعوبات بالتنفس لينتهي الأمر بوفاتها.

وكانت ديانا كرزون قد نشرت، قبل ذلك، تعزية للشاب الأردني عبود العمري الذي فقد حياته بحادث سيارة أثناء تواجده في دولة إفريقية، وجاء في تعزية ديانا “وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري لا حول ولا قوة الا بالله توفى بحادث سير بجنوب افريقيا الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الله يصبر اهله انا لله و انا اليه راجعون”.

كذلك الأمر مع شقيقتها زين التي شاركت صُورة للراحل وارفقتها تعليق جاء فيه: “إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يارب ويصبر أهلك … ادعولو بالرحمة … ولاتدري نفس بأي ارض تموت عبود العمري”.