نعت الإعلامية اللبنانية ديما صادق والدتها مساء الثلاثاء من خلال نشر صورة تجمعهما عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها قائلة:”‏يا روح روحي…روحي راحت معك اليوم”.

وأكدت العديد من المصادر أن والدة الإعلامية ديما صادق، قد تعرّضت منذ فترة لجلطة دماغية أُدخلت على إثرها إلى العناية المركّزة، حتى فارقت الحياة.

وقد انهالت رسائل التعازي على ديما الصادق، وكانت من أبرز المعزين الإعلامية المصرية وفاء كيلاني التي علقت كاتبة “حبيبتي ديما شدي حيلك ربنا يصبرك ويرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى امين” والاعلامية اللبنانية رابعة الزيات التي كتبت “الله يرحمها الحجة” والاعلامي اللبناني نيشان الذي كتب “الخبر أحزنني جِدًّا… الله يرحمها يا ديما… البقاء لله.

وكانت ديما صادق قد بدأت مؤخرا برنامج سياسي تحليلي جديد على شاشة الـ “ام تي في” يحمل اسم “حكي صادق” تعرض من خلالها الإعلاميّة اللبنانيّة الجريئة أهمّ ثلاثة أحداث شهدها الأسبوع، بطريقة نقديّة علميّة ويتمّ تحليل العناوين العريضة مع موقفٍ واضح منها.