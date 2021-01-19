انتقلت إلى رحمة الله تعالي، أمس الثلاثاء، والدة الفنان راشد الماجد وقدم العديد من الفنانين والنشطاء العزاء للفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تصدر هاشتاغ #تعازينا_للفنان_راشد_الماجد ترتد موقع تويتر في السعودية حيث قدم جمهور الراشد ومحبوه التعازي له بوفاة والدته.
كما تلقى راشد الماجد التعازي من الوسط الفني حيث نرصد لكم بعضها:
الفنان السعودي رابح صقر كتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “اعزي اخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون”.
الفنان اللبنانية نانسي عجرم كتبت “الله يرحم الوالدة ويغفر لها ويصبركن على فراقها.. تعازينا للعائلة الكريمة”.
الفنانة الإماراتية أحلام كتبت ايضا: “أصدق التعازي والمواساة لأخي راشد الماجد في وفاة والدته اسأل الله العلي العظيم أن يلهمه واسرته الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته “.