انتقلت إلى رحمة الله تعالي، أمس الثلاثاء، والدة الفنان راشد الماجد وقدم العديد من الفنانين والنشطاء العزاء للفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تصدر هاشتاغ #تعازينا_للفنان_راشد_الماجد ترتد موقع تويتر في السعودية حيث قدم جمهور الراشد ومحبوه التعازي له بوفاة والدته.

كما تلقى راشد الماجد التعازي من الوسط الفني حيث نرصد لكم بعضها:

الفنان السعودي ​رابح صقر​ كتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “اعزي اخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون”.

اعزي اخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته ، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 19, 2021

الفنان اللبنانية نانسي عجرم كتبت “الله يرحم الوالدة ويغفر لها ويصبركن على فراقها.. تعازينا للعائلة الكريمة”.

الله يرحم الوالدة ويغفر لها ويصبركن على فراقها.. تعازينا للعائلة الكريمة @RashedTV — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 19, 2021

الفنانة الإماراتية ​أحلام​ كتبت ايضا: “أصدق التعازي والمواساة لأخي راشد الماجد في وفاة والدته اسأل الله العلي العظيم أن يلهمه واسرته الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته “.

أصدق التعازي والمواساة لأخي #راشد_الماجد في وفاة والدته اسأل الله العلي العظيم أن يلهمه واسرته الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته @RashedTV — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 19, 2021