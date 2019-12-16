الموت يفجع سامو زين

نشر الفنان السوري ” سامو زين ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلن فيه عن وفاة والدة زوجته الإعلامية ” دينا صالح ” .

فكتب سامو زين في منشوره قائلا : ” البقاء لله .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ‏رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” .

وتابع : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالي حماتي وأم ‏زوجتي وجدة إبني محمد .. اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ‏رفيقا ” .

وأضاف سامو زين بعض الأدعية للمتوفاة وطلب من محبيه ومتابعيه الدعاء لها .