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الموت يفجع سامو زين

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نشر الفنان السوري ” سامو زين ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلن فيه عن وفاة والدة زوجته الإعلامية ” دينا صالح ” .

فكتب سامو زين في منشوره قائلا : ” البقاء لله .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ‏رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” .

وتابع : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالي حماتي وأم ‏زوجتي وجدة إبني محمد .. اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ‏رفيقا ” .

وأضاف سامو زين بعض الأدعية للمتوفاة وطلب من محبيه ومتابعيه الدعاء لها .

البقاء لله (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي…

Posted by Samo Zaen on Sunday, December 15, 2019

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