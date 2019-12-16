الموت يفجع سامو زين

نشر الفنان السوري ” سامو زين ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلن فيه عن وفاة والدة زوجته الإعلامية ” دينا صالح ” .
فكتب سامو زين في منشوره قائلا : ” البقاء لله .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” .
وتابع : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجدة إبني محمد .. اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ” .
وأضاف سامو زين بعض الأدعية للمتوفاة وطلب من محبيه ومتابعيه الدعاء لها .
البقاء لله (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي…
Posted by Samo Zaen on Sunday, December 15, 2019