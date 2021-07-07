فجعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بوفاة عمها محيي الدين الصالح والذي وصفته بالـ “الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف”.

وغردت سوزان نجم الدين بمجموعة صور جمعتها بعمها الراحل محيي الدين الصالح، تاركة كلمات النعي والمواساة، كما عبرت عن حزنها لرحيله.

رحم الله آخر أعمامي وأقربهم إلى قلبي الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف محي الدين الصالح صاحب القلب العذب ورفيق الصغار والكبار

وتغمده الله بواسع رحمته عسى أن يلتقي بأبي الحبيب في جنة الخلد انشاءالله..

رحمكما الله وكم سنشتاق إليكما إلى أن يحين اللقاء #سوزان_نجم_الدين #نمير_الصالح pic.twitter.com/dokGHDL2V9 — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) July 7, 2021

وكتبت سوزان نجم الدين قائلة: ”‏رحم الله آخر أعمامي وأقربهم إلى قلبي الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف محي الدين الصالح صاحب القلب العذب ورفيق الصغار والكبار وتغمده الله بواسع رحمته“.

وتابعت سوزان نجم الدين تقول: ”عسى أن يلتقي بأبي الحبيب في جنة الخلد إن شاء الله.. رحمكما الله وكم سنشتاق إليكما إلى أن يحين اللقاء“.

وحرص عدد من الجمهور وبعض الفنانين على مواساة سوزان نجم الدين في مصابها، حيث تركوا كلمات عبرت عن دعمهم لها، من بينهم الفنانة اللبنانية كارمن لبس، التي كتبت: ”‏‎حبيبتي سوزان العمر إلك، الله يرحمه وتكون الجنة نصيبه“.