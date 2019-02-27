الموت يفجع علا الفارس

اعلنت الاعلامية الاردنية علا الفارس، اليوم الخمسي، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة جدتها.

وقالت علا الفارس في تغريدتها: “انتقلت الى رحمة الله تعالى قبل ساعات جدتي الغالية … اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء… اللهم ارحمها و أغفر لها و أنظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين”.

انتقلت الى رحمة الله تعالى قبل ساعات جدتي الغالية …

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء…

اللهم ارحمها و أغفر لها و أنظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 27, 2019

يذكر ان علا الفارس كانت قد اعلنت منذ ايام عن قرار مغادرتها محطة “ام بي سي” السعودية بشكل مفاجئ بعد 15 عام على التعاقد الذي بدأ عام 2004 و انتهى في العام الحالي 2019 .