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الموت يفجع علا الفارس

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اعلنت الاعلامية الاردنية علا الفارس، اليوم الخمسي، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة جدتها.

وقالت علا الفارس في تغريدتها: “انتقلت الى رحمة الله تعالى قبل ساعات جدتي الغالية … اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء… اللهم ارحمها و أغفر لها و أنظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين”.

 

يذكر ان علا الفارس كانت قد اعلنت منذ ايام عن قرار مغادرتها محطة “ام بي سي” السعودية بشكل مفاجئ بعد 15 عام على التعاقد الذي بدأ عام 2004 و انتهى في العام الحالي 2019 .

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