نعى الاعلامي السعودي علي العلياني والدته الشيخة زرعة بنت حمدان العلياني، اليوم الاربعاء، عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.

وقال علي العلياني في تغريدته: “انتقلت الى رحمة الله والدتي الشيخة زرعة بنت حمدان العلياني علمتني الطيب والكرم وعزة النفس والأنفة والشموخ حتى لو ما عندنا شي”.

وتابع في تغريدة اخرى:”في زمن كرونا كل شي مختلف وحزين وغير متوقع لذلك العزاء عبر الواتساب او تويتر..ولاداعي للحضور من اجل سلامتكم فقدت قلبي وروحي اليوم بسبب كرونا فلاداعي للحضور .”

في زمن كرونا كل شي مختلف وحزين وغير متوقع لذلك العزاء عبر الواتساب او تويتر..ولاداعي للحضور من اجل سلامتكم فقدت قلبي وروحي اليوم بسبب كرونا فلاداعي للحضور . https://t.co/gnztYsfbVH — علي العلياني (@Ali_Alalyani) October 7, 2020

وقد حرص متابعو العلياني على تعزيته في مصابه وكان منهم الفنانة الاماراتية احلام التي كتبت: “الف رحمه ونور عليها الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل هذه الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها ويجعلها في جناته جنات النعيم يارب الله يجبر قلوبكم اخوي علي”.

الف رحمه ونور عليها الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل هذه الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها ويجعلها في جناته جنات النعيم يارب الله يجبر قلوبكم اخوي علي https://t.co/kMpa8eAykP — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 7, 2020