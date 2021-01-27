أعلن الفنان ” تامر شلتوت ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة والده الدكتور محمد شلتوت بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية .

فنشر تامر شلتوت صورة لوالده الراحل وكتب في تعليقه عليها : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت .. وسيتم الصلاة على المتوفي في مسجد الشرطة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر .. والعزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل ” .

وتابع : ” اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، ان لله وان اليه راجعون .. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له ” .