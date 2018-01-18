الموت يفجع لجين عمران وعلا الفارس… وفاة آلاء العوداي بعد معاناة مع السرطان فن

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اعربت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على “إنستغرام”، عن حزنها لوفاة زميلتها الإعلامية العراقية آلاء العوداي بعد معاناة مع السرطان.

ونشرت لجين صورة لها برفقة الراحلة وكتبت تعليقاً عليها: “إنا لله و إنا إليه راجعون. آلاء العوداي. هي زميلة عمل اشتغلنا 5 سنوات مع بعض في صباح الخير يا عرب. مكتبها مقابل مكتبي وكل يوم أتصبح بابتسامتها الحلوة وكلماتها العراقية الأصيلة. هذا غير أنها كانت تلزم علي آكل من الفطور إلي تحضره بنفسها في البيت لأنها تعرف آني أحب نفسها في الطبخ.

هي رفيقة سفر ونعم الرفيق ما في ألطف ولا أرق منها مثل الطفل الصغير”.

وأضافت: “عشان كذا أمي عشقتها واعتبرتها بنتها. غير أنها زوجة وأم لثلاث أطفال كان الله في عونهم على فقدانها وغيابها. وكان الله في عون أمها وأبوها إلي ما كان عندهم خبر بمرضها. كانت تقولي ليش أخبرهم و أخليهم يشيلون همي؟!”.

وتابعت: “عانت كثير على مدى سنوات مع مرض السرطان الله يكفيكم شره واليوم ارتاحت الحمدلله. الموت للمريض راحة ورحمة بعد ألم وعذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

رحل جسدها بس تركت لنا ذكريات جميلة لا تنسى. الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته ويلهم عائلتها الصبر والسلوان. لا تنسوها بالدعاء”.

كذلك نعت الإعلامية الأردنية زميلتها الراحلة، ونشرت صورة لها معها وعلقت: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي… اللهم نسألك الرحمة والمغفرة للزميلة آلاء. أرقدي بسلام صديقتي”.