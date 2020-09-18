فجع الموت الفنان المصرية محمد رمضان بوفاة ابن عمه حيث أعلن وفاته عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي طالباً من جمهوره الدعاء له.

ونشر محمد رمضان صورة ابن عمه معلقاً عليها: “نسألكم الفاتحة توفي الى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع بوست محمد رمضان موجهين له كلمات العزاء ومن بينهم الفنانة فريدة سيف النصر والتي كتبت معلقة: “إنا لله وإنا اليه راجعون ..البقاء لله..الله يرحمه ويكرمه ويصبر اهله جميعا ويتولاهم ..سنة الحياه.لااله الاالله الحي القيوم له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شئ قدير.،العمر الطويل لكم يارب”.