الموت يفجع مروى أثناء أدائها العمرة!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الصدمه أقوى من الحقيقه ودموعي مافارقتني ، تركت كل شي ورايا تلحق اجي شوفك للاسف الشديد كنت ناويه اعملك عمره زي ماوعدتك اسافر مخصوص لك يا اعز الناس يا اخوي ، بكرا كانت طيارتي على مكه ياحبيبي واجي لعندك ومالحقتك مالحقتك ، واوعدك اني راجعه رح أعملك عمره وكل العالم حتدعيك والله والله والله الله أخد أعز شي بحياتي أخويا توفى شهيد وتوفى والدي وحاليا شقيقي عارف ، طالعه حاليا من الرياض اول طياره عشان أوصل من الرياض للبنان وماشوفك غير جسه ؟ يااااه صعبه الصدمه اخ مابدي شي غير أحضنك أحضنك واشم ريحتك ياخويا يا حبيبي يا روحي اخدت روحي معك ماعاد في حدا بحياتي بقيت لوحدي ، الله يكون معك ، اخدت روحي ادعوله أرجوكم ، والفاتحه على روحه 🙏