الموت يفجع مروى أثناء أدائها العمرة!

أصيبت الفنانة اللبنانية مروى بالصدمة إثر وفاة شقيقها “عارف” أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وعبر حسابها الرسمي على انستغرام، نعت الفنانة اللبنانية وفاة شقيقها بكلمات مؤثرة قالت فيها ” الصدمه أقوى من الحقيقه ودموعي مافارقتني ، تركت كل شي ورايا تلحق اجي شوفك للاسف الشديد كنت ناويه اعملك عمره زي ماوعدتك اسافر مخصوص لك يا اعز الناس يا اخوي “.

وأشارت إلى أنها كانت تنوي عمرة له قائلة ” بكرا كانت طيارتي على مكه ياحبيبي واجي لعندك ومالحقتك مالحقتك ، واوعدك اني راجعه رح أعملك عمره وكل العالم حتدعيك والله والله والله الله أخد أعز شي بحياتي أخويا توفى شهيد وتوفى والدي وحاليا شقيقي عارف “.

وأضافت ” طالعه حاليا من الرياض اول طياره عشان أوصل من الرياض للبنان وماشوفك غير جثه ؟ يااااه صعبه الصدمه اخ مابدي شي غير أحضنك أحضنك واشم ريحتك ياخويا يا حبيبي يا روحي اخدت روحي معك ماعاد في حدا بحياتي بقيت لوحدي الله يكون معك ، اخدت روحي.. ادعوله أرجوكم ، والفاتحه على روحه”.