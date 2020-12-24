نشر حساب موقع ” ET مغربي ” على موقع ” إنستجرام ” منشورا أعلن من خلاله عن وفاة والد نجمة برنامج ستار أكاديمي الفنانة المغربية المعتزلة ” حنان الخضر ” إثر تعرضه لسكتة قلبية .

وجاء في المنشور : ” للأسف تلقينا قبل قليل خبر وفاة السيد ” فريد الخضر ” والد الفنانة المغربية المعتزلة حنان الخضر بعد معاناة طويلة مع مرض القلب (حفظكُـم الله منه) ” .

وتابع : ” إنا لله و إنا إليه راجعون .. فراق الأب صعيب الله يرحمه ويصبرهم على فراقه ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور مقدمين التعازي لحنان الخضر والدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة .