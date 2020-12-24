نشر حساب موقع ” ET مغربي ” على موقع ” إنستجرام ” منشورا أعلن من خلاله عن وفاة والد نجمة برنامج ستار أكاديمي الفنانة المغربية المعتزلة ” حنان الخضر ” إثر تعرضه لسكتة قلبية .
وجاء في المنشور : ” للأسف تلقينا قبل قليل خبر وفاة السيد ” فريد الخضر ” والد الفنانة المغربية المعتزلة حنان الخضر بعد معاناة طويلة مع مرض القلب (حفظكُـم الله منه) ” .
وتابع : ” إنا لله و إنا إليه راجعون .. فراق الأب صعيب الله يرحمه ويصبرهم على فراقه ” .
وتفاعل المتابعون على المنشور مقدمين التعازي لحنان الخضر والدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة .
حنان لخضر مباشرة بعد ستاراك صورت اغنيتين مغربيتين و أدت دورا صغيرا في مسلسل سمرقند و دور في مسلسل مغربي، و ثم تزوجت و اعتزلت و اختفت عن الأنظار و حذفت كل حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، عائلتها أمازيغية من الناظور بمنطقة الريف شمال المغرب! اصلا احسن شيء فعلته تتزوج و تعتزل لأن صوتها ضعيف جدا و كانت في الأكاديمية مدللة و مدلعينها لأجل جمالها و ليس صوتها !
رحم الله والدها و غفر له و لنا
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