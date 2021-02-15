توفى ” روبرت ماراج ” والد مغنية الراب الأمريكية ” نيكي ميناج ” عن عمر ناهز ال 64 عاما إثر تعرضه لحادث سير بعد أن صدمته سيارة مساء يوم الجمعة الماضية .

وعلى الفور تم نقل والد نيكي ميناج إلى المستشفى وكان في حالة حرجة إلا أنه فارق الحياة يوم أمس الأحد متأثرا بجراحه .

وقالت إدارة شرطة مقاطعة ناسو في نيويورك في بيان لها أن روبرت ماراج كان يسير على طريق في مينولا في لونغ آيلاند عندما صدمته سيارة متجهة شمالا على طريق روزلين .

وكشفت السلطات عن أن سائق السيارة فرّ من مكان الحادث .. وتحقق الشرطة حاليا في هذا الأمر وطالبت بأن يتقدم أي شهود على الحادث بشهادتهم للتمكن من تحديد هوية الجاني .