أشعلت المودل السعودية المعروفة باسم “آش – Ash” حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي تتحدث بأن الرجال في المملكة لا يقصرون مع نسائهم.

جاء حديث المودل في معرض ردها “على متابعة أرسلت لها رسالة وصفت فيها عددا من النساء السعوديات بأنهن “عبدة ذكور”، وهو ما أثار حفيظتها ودافعت عن الرجال بشكل حاسم، موضحة أن: “الرجال لو يتزوجون “مسيار” ما يقصرون مع حريمهم”.

وقالت المتابعة: “عبدة ذكور بشكل مو عادي الله يعينك على حياتك”، بينما ردّت “آش”: “الحين البنت إذا ما سبّت الرجال وعاشت دور الضحية واتهمت الرجل بالإجرام أو صارت من النسويات صارت عبدة ذكور!”.

وأضافت المودل السعودية: “ليش يعني الهجوم الخيالي على الرجال ما فهمت ما إني أنا متأكدة حتى الرجال اللي يتزوجوا مسيار حتى لو وقعوا على العقد إن ما في بيت ولا مصروف متأكدة أنا إنهم ما يقصرون ما حريمهم متأكدة وهذا طبع رجالنا فيهم الخير وما يقصرون”.

ووسط تفاعل المتابعين مع المقطع تمحورت التعليقات بين كونها فتاة عقلانية عندما تحدثت عن الرجال بينما قال آخرون إنها تفهم أن “النسوية” عبدة ذكور وأنها ظهرت لتفرغ طاقتها في المقطع، بينما تطرق البعض للحديث عن شكلها وتنمروا على حواجبها.

المودل Ash تدافع عن الرجال : رجالنا فيهم خير وحتى لو تزوجوا مسيار مايقصرون مع حريمهم وهذا طبع رجالنا .. pic.twitter.com/pGAdPDdehu— مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) December 27, 2020

ومؤخرًا أثارت المودل السعودية “آش” جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثها، حول التعدد في الزواج، حيث أشادت المودل المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعدد في الزواج، وتمنت أن يكون مسموحا للسيدات ذلك.

وقالت “آش”: “أنا لو علي ما أتزوج واحد أتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري، يعني شيء حلو أن عندكم تعدد يعني استغلوا الفرصة”، مضيفًة في نهاية حديثها: “أنا رجل واحد لا يكفيني التعدد يناسبني أحس اني أخون زوجي”.

يُشار إلى أن “آش” كانت قد هاجمت قبل فترة الفاشينيستا الشهيرة بدور البراهيم، بعد قيام الأخيرة بمغازلة نجم السوشال ميديا عبدالرحمن المطيري.

وقالت في تعليقها على قضية البراهيم والمطيري، التي جرى تداولها على نطاق واسع بين رواد السوشال ميديا في السعودية، “خليتي كل الرجال ورحتي على عبدالرحمن المطيري.. لا عبدالرحمن تكفى لا تتزوج بدور لا راح أنهار.. بصراحة أنا بعترف لكم بشيء خلاص هزلت، صراحة اللي أبي أقوله أنا أحب عبدالرحمن المطيري.. عبدالرحمن المطيري أنا أحبك، لا تتزوج بدور”.

وتعتبر “آش” من أكثر مشاهير مواقع التواصل إثارة للجدل، بسبب جرأتها في الملابس والتصريحات، حيث سبق وأن أطلقت تصريحًا قالت فيه، إنها أجمل فتاة في الخليج، وإن جميع الرجال يتمنونها.