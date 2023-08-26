ما زال التكتم والغموض يحيطان بقضية الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، بعد نشر خبر تسببها بحادث سير، نتج عنه وفاة شابين، ودخول اثنان للعناية المركزة، وإصابة شاب كان برفقتها بالسيارة،

غير ان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قال ناشروه انه لابن عم احد ضحايا الحادث قال فيه: “عذبوا ثلاث عوائل العائلة الاولى حرمت من ولدها وعائلتين الذي من ضمنهم ابن عمي في العناية المركزة”.

وتابع “اذا انتم وصلت فيكم انكم تطغون ووساختكم تطلعونها للشارع هذه كارثة من الكوارث وساختكم خلوها في بيوتكم لكن لا تضرونا نحنا لا تضرون عيالنا”.

واضاف “تمشين تقطعين الاشارة الحمراء بحالة غير طبيعية مشكلتك بتموتين موتي بس عيالنا ما لهم ذنب واللي بالشارع ما لهم ذنب”.

واستطرد “يا جماعة ترى المضوع اكبر ما تتصورون نحن بالميديا نشوف ونعرف ونسمع شيء يغبن عيال ما لهم ذنب تروحي تقطعين الاشارة”.

بالفيديو | «فاشينستا» تتسبّب بمقتل شابّيين كويتيين إثر حادثٍ مرورّي



• مصادر لـ «سرمد»: «الفاشينستا» كانت تقود بسرعة جنونية وهي في حالةٍ غير طبيعية برفقة شاب مخمور



• المحامية أروى العنزي لـ «سرمد»: نطالب النواب بتشريعات مُغلّظة بشأن حالات السُكر#حادث_الفاشينيستا pic.twitter.com/rtBGo7N0FI — سرمد | Sarmad (@Sarmad) August 25, 2023

ثم وجه كلامه الى الفاشينستا التي لم يسمها قاشلا “تاريخك نعرفه شخصيا من الالف الى الياء عندي وانت عارفة الشيء هذا لكن نحن نبغي حقنا يجي بالقانون”.