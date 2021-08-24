شارك الفنان المصري أحمد حلمي مؤخرا مقطع فيديو ساخر لزوجته الفنانة منى زكي خلال محاولتها تسجيل مقطع فيديو ترويجي للإعلان عن ظهورها الإعلامي مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”.

وظهرت منى زكي في الفيديو وهي تفشل في قول الجملة الخاصة بالإعلان عن ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة”، بالشكل المطلوب حيث قالت “استنوني مع صاحبة اسعاد”.

كما طلبت منى زكي من زوجها حذف الفيديو وأكدت عليه بعدم نشره إلا أنه فاجئها وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن تعلم مسبقًا.

وفور مشاهدتها للفيديو الذي حقق انتشارًا واسعًا، حرصت منى زكي على على معاتبة زوجها، بعدة تسجيلات أرسلتها له عبر أحد التطبيقات، إلا أنه قرر نشر تلك التسجيلات ايضا عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

و خلال تلك التسجيلات، قالت له: “بتهزر يا حلمي، إنت نزلت الفيديو بجد.. الناس تقول عليا إيه.. عبيطة مثلاً؟”، لافتة إلى أنها تمتلك فيديوهات مماثلة له وسوف تقوم بنشرها أيضًا في وقت قريب، ليعود حلمي ويعلق مجددًا على تسجيلاتها الطريفة ويقول: “مش أنا اللي اتهدد”.

ولاقى الفيديو الخاص بمنى زكي وتسجيلاتها لزوجها، انتشارا واسعا بين متابعي كل منهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد كبير منهم عن مدى إعجابهم بحالة الكوميديا التي تنتج عن تصرفات الثنائي مؤخرًا.