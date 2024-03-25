أعلنت النجمة الأميركية كاميرون دياز عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولادة طفلها الثاني من زوجها بنجي مادن.

كاميرون دياز تستقبل مولودها الثاني

وقالت الممثلة البالغة من العمر 51 عاماً في منشور مشترك مع زوجها على حسابيهما الرسميين في تطبيق “إنستجرام“: “نحن محظوظان ومتحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، كاردينال مادن. إنّه رائع ونحن جميعًا سعداء جدًا بوجوده هنا!”.

وأضافت: “من أجل سلامة طفلنا وخصوصيته، لن ننشر أي صور. لكنه لطيف للغاية، نحن نشعر بالسعادة والامتنان. من عائلتنا إلى عائلاتكم، نرسل لكم الكثير من الحب وأطيب التمنيات”.

وكانت دياز استقبلت ابنتها الأولى طفلتها رادكس في عام 2020، بعد 5 سنوات على دخولها القفص الذهبي مع مادن في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015.

زواج كاميرون دياز

وتزوج الثنائي في حفل كبير بمنزلهما في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بعد مواعدة استمرت 8 أشهر، واستقبلا طفلتهما الأولى راديكس في ديسمبر 2019.

ودياز من مواليد 30 أغسطس 1972 في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وقد حازت شهرة كبيرة في بداية التسعينيات بعدة أفلام ناجحة، أبرزها “The Mask”.

كما تعرف بكونها واحدة من “ملائكة تشارلي”، في إشارة إلى سلسلة الأفلام الناجحة “Charlie’s Angels” التي شاركت في بطولتها.

كاميرون دياز والمخدرات

وقد كشفت النجمة العالمية كاميرون دياز، عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال حديثها فى البودكاست Second Life، حيث أكدت أنها كانت تستخدم فى حمل المخدرات من باريس إلى المغرب.

وقالت كاميرون البالغة من العمر 51 عاما: “قبل أن أحترف التمثيل، كان يتم استخدامى لحمل المخدرات ونقلها إلى المغرب، وكان ذلك فى بدايتى كعارضة أزياء”.

وأوضحت: “بعد احترافى التمثيل وأول فيلم لى بعنوان The Mask قررت أن أتخلى عن هذا الأمر”.

وقررت كاميرون دياز إلغاء اعتزالها التمثيل، والعودة مرة أخرى عبر نتفليكس بالمشاركة في فيلم مع الممثل جيمي فوكس.

ونشر جيمي فوكس محتوى مكالمة هاتفية له مع كاميرون دياز عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد 8 سنوات من مشاركتهما في فيلم عام 2014 وشهد آخر ظهور لها في السينما.

وقالت كاميرون دياز، إنها “قلقة جدا”، لكنها في الوقت نفسه متحمسة للعودة إلى التمثيل”.

وخلال المكالمة قام فوكس، الحائز على جائزة أوسكار عن تجسيده شخصية المغني راي تشارلز عام 2004، بإشراك توم برادي، الفائز ببطولة كرة القدم الأمريكية الكبرى، “سوبر باول”، لتقديم بعض النصائح عن كيفية تدشين عودة بارزة لدياز بحسب موقع “بي بي سي”.

وكشفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز عن سبب اعتزالها التمثيل، والابتعاد عن الأضواء، في مقابلة مع الممثل الكوميدي كيفن هارت في برنامجه الحواري في أغسطس الماضي.

وقالت كاميرون دياز، إنها تقاعدت من التمثيل لكي تتمكن من إدارة حياتها، وقررت التراجع عن جزء مهم من حياتها حتى تتمكن من الاهتمام بباقي الأجزاء.

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