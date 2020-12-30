أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا اليوم الأربعاء بتشريح جثمان المخرج السوري ” حاتم علي ” الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 58 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل أحد فنادق القاهرة .

وجاء قرار النيابة لبيان أسباب الوفاة .. كما طلبت من الطب الشرعي موافاتها بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

وعلى الجانب الآخر رفض عدد من أسرة المخرج الراحل قرار تشريح الجثمان خلال وجودهم بمشرحة زينهم مؤكدين أن الوفاة طبيعية ولم يتهموا أي شخص بالتسبب في الوفاة .

وحضر معاينة جثة المخرج حاتم علي نجله وعدد من الفنانين من بينهم جمال سليمان وسامر المصري .