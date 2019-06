الهام الفضالة تحتفل بعيد ميلادها الـ 45.. وماذا قالت عن شبح الكبر في السن؟!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

وأكملت خمسة وأربعين عاماً .. وأطفأت شمعة سنة جميلة قضيتها بكل تفاصيلها مع أسرتي وأهلي وأحبابي وبين جمهورٍ أحببته وأحبني.. لمرحلة الأربعين جمالٌ قد لا تدركها أي إمرأة .. فهي ليست مرحلة كِبرٍ بقدرِ ماهي مرحلة نضجٍ وقوة .. وإتزانٍ وترويٍ.. مرحلة جميلة نستحق أن نعيشها بكل تفاصيلها الجميلة تاركين خلفنا شبح الكبر في السن.. ومنا هنا أرجو من الله أن يكون عامي هذا أجمل من كل عام .. مع أهلي وبناتي وأحبابي .. وكل عام وأنتم جمهوري الذي أحب .. #الهام_الفضاله #عيد_ميلادي