أحرجت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مواطنتها الاعلامية مي العيدان بعد خروجها عن صمتها بشأن ما جرى تداوله، على مدار الساعات الماضية، حول عودتها للعمل بالمسرح برفقة الفنان الكويتي طارق العلي، وذلك بعد غياب عامين، مبينة أن جميع ما دار بهذا الشأن عار تماماً عن الصحة.

يأتي هذا كرد واضح من الفضالة لما تم تناقله بين المتابعين، وتكذيباً لما نشرته مواطنتها الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها في “إنستغرام”، حول تعاون إلهام مع طارق العلي في مسرحية كوميدية باسم “حلم أمينة”.

وأوضحت الفضالة، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، أنها فوجئت بمن يرسلون لها خبراً يفيد بتعاون كهذا، ما دعاها للرد، وكشفت أن هناك عرضاً مسرحياً جرى الحديث بشأنه قبل فترة، يخص تصوير مسرحية تلفزيونية من بطولتها فقط، وليس معها طارق العلي، مشددة على أنها اعتذرت حينها عن بطولة العرض.

وبررت الفضالة الرفض بسبب التزامها وقتها بعدد من الأعمال الفنية، بينها مسلسل “ما بعد الطوفان”، ولم يكن هناك وقت للبروفات، وتصوير العرض المسرحي.

وكانت قد كشفت مي العيدان أن الفنانة إلهام الفضالة تستعد لتقديم مسرحية كوميدية، تحمل اسم “حلم أمينة”؛ لتكون بوابتها للعودة للمسرح بعد غياب قرابة العامين.

وكتبت العيدان، عبر حسابها على “إنستغرام”، تقول: “خبر حصري، تستعد النجمة إلهام الفضالة لتقديم مسرحية كوميدية باسم (حلم أمينة)”.

وأوضحت أن المسرحية ستكون من إنتاج وبطولة طارق العلي، وشهد السلمان، ومجموعة أخرى، وهي مسرحية تلفزيونية سيتم بيعها للقنوات التلفزيونية، خلال الفترة القادمة، وليست للعرض الجماهيري.

