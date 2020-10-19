كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن خضوعها علملية جراحية في ركبتها، مؤخرًا وطمأنت متابعيها على صحتها بصورة لها وهي على سرير المرض عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وقالت الهام الفضالة في تعليقها على الصورة: “عملية صغيرة لركبتي الحمد لله خلصت من أخذهم للخلايا الجذعية من دهوني وحطوها بالجهاز لفرز الخلايا عن الدهون وتتالي يغزونها بركبتي ويا رب”.

وتلقت الهام الفضالة العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وأن تعود سريعًا لأعمالها.

م ناحية أخرى، كشفت إلهام الفضالة أنها رفضت تقديم أحد الأدوار مؤخرا بسبب عدم تناسب الشخصية مع عمليات التجميل التي خضعت لها في وجهها وقالت ، خلال لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The insider بالعربي إن الدور الذي عرض عليها يتحدث عن سيدة كبيرة في السن أهملت نفسها وهذا ما يتعارض مع شكلها، لأنها تهتم جدا بنفسها وهذا ما دفع بصناع العمل إلى تغيير الدور كاملا وإسناده إلى رجل.

وردا على سؤال حول اتهامها بالإكثار من عمليات التجميل، قالت إلهام أن الدكتور الخاص بها يعرف أنها ممثلة ويدرك تماما أنه يجب الحفاظ على بعض التعابير في الوجه مشيرة إلى أنها تفضل شكلها اليوم مقارنة بالأمس.