الصفحة الرئيسية فن الهام الفضالة تخضع لـ “عملية كبيرة جدا” وتنشر هذا الفيديو من سرير...

الهام الفضالة تخضع لـ “عملية كبيرة جدا” وتنشر هذا الفيديو من سرير المرض!

بواسطة -
0 56
الهام الفضالة

الهام الفضالة

كشفت الفنانة إلهام الفضالة عن إجراءها عملية جراحية أمس في حلقة المعدة والتي أستغرقت 3 ساعات ونصف، ونشرت فيديو من داخل المستشفى طمأنت به جمهورها بعد العملية.

ونشرت إلهام الفضالة فيديو من داخل المستشفى بعد إجراءها عملية حلقة المعدة، وقالت إنها أجرت عملية ازالة حلقة المعدة أمس، وفاقت منها اليوم وفوجئت بالكم الكبير من الرسائل والاتصالات للاطمئنان عليها والتي لم تستطع الرد عليها بسبب نومها بعد العملية التي وصفتها بالكبيرة واستغرقت 3 ساعات ونصف.

وأضافت إلهام الفضالة في الفيديو الذي نشرته على حسابها بسناب شات إنها الآن بخير وستعود لمنزلها غداً، وستكشف تفاصيل حالتها الصحية والعملية فور عودتها وعلقت على الفيديو:” ان شاء الله بس اصحى اعطيكم التفاصيل..مشكورين لكل من سأل”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.