حسمت الفنانة الكويتية إلهام فضالة الأنباء التي راجت مؤخرا حول حملها بطفلها الأول من زوجها الفنان شهاب جوهر الذي ارتبطت به منذ فترة قصيرة بعد انفصالها عن زوجها السابق خليل التميمي.

ونفت الفضالة هذه الأنباء جملة وتفصيلا وذلك عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة مروجي تلك الشائعات.

ونشرت الممثلة الكويتية عبر حسابها على سناب شات، صورة لتحليل حمل أجرته قبل ساعات فقط، في أحد المختبرات الطبية، والذي جاءت نتيجته سلبية، وعلقت إلهام الفضالة على الصورة ونفت أنباء حملها المتداولة، فعلقت ساخرة: “مو حامل.. إشاعتك طلعت فاشوش، وثاني مرة لا يكبرونك ويمدحونك بالقناة لان انكشفت وانعرفت خلصت من هجوم صديقتك ماكو فايدة هبيت بهبة جديدة القناة بس اللعب غيرها”.

يذكر أن لدى إلهام الفضالة 3 بناتت من زوجيها السابقين، الاولى هي منى العتيب من زوجها الاول، ونور وفجر من الصحفي خليل التميمي.

وكانت إلهام الفضالة قد فاجأت الجمهور بالإعلان عن خبر زواجها من الفنان شهاب جوهر، وأكدت أنه تم عقد قرانها مؤخرًا على الفنان الكويتي، وعلقت على الصورة التي ظهرت فيها بفستان زفاف من كواليس مشهد زواجها في مسلسل “أمينة حاف” الذي عرض في رمضان الماضي، وقالت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر”.