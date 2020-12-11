خطفت الفنانة الكويتية الهام الفضالة الانظار بعد مشاركتها متابعيها على انستغرام بصورة جديدة لها استعرضت فيها جمالها واناقتها.

وعلقت الهام الفضالة على الصورة كاتبة: “أهوى الجمال كأنّ الكون في نظري بستان وردٍ ونسرين وتفاحِ”.

وقد بدت الهام الفضالة، 46 عاما في الصورة، بملامح مختلفة واكثرا شبابا حيث شبهها البعض بمواطنتها الاعلامية حليمة بولند.

وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي الهام الفضالة الذين تغزلوا بجمالها حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “ما بيوصف حلاكي حكيي” و “الوقفة الي الله لا يحرمنا منه” و “ملكة انت ملكة”.

يذكر أن الهام الفضالة تنافس في موسم رمضان المقبل بمسلسل يحمل”أمينة حاف” والذي تخرج أحداثه من إطار “فيروس كورونا”، وتدور في قالب اجتماعي، يتوسد الكوميديا الخفيفة، أو “كوميديا الموقف”، كما آثر المنتج باسم عبد الأمير، وصف حبكة المسلسل في أحد تصريحاته، حيث تمتاز أحداث العمل، بكونها “عائلية بسيطة” قريبة جداً من المتفرج، ويتخللها التشويق والمفاجآت.