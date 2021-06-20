دافعت الفنانة الكويتية الهام الفضالة عن نفسها بعد ان نشرت صورة مثيرة للجدل عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وجهها على جسد عارضة اجنبية.

وفي التفاصيل فقد انتشرت صورة للفنانة الكويتية ظهرت فيها مرتدية تنورة كاروهات وبلوزة قصيرة، ورفعت شعرها للأعلى.

واتضح لاحقًا أن الصورة المنتشرة تعود لمودل أجنبية، تم إلصاق رأسها برأس الفضالة، مما أثار حالة من الغضب والرفض من قبل الجمهور، الذي أصيب بالصدمة بعد انتشار الصورة الأصلية.

وتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل، عن سبب لجوء بعض النجمات لهذ الأمر، فيما اعتبر آخرون أن هذا التصرف دليل على عدم الثقة، بالرغم من كل عمليات التجميل التي يجرينها.

غير ان الهام الفضالة ردت لاحقا على هذه الاتهامات مؤكدة انها ليست هي من قامت بتصميم هذه الصورة بل أنها تعود الى احد حسابات معجبيها حيث علقت كاتبة: “الله تسرق وتبدل مرة وحدة يا ربي غباء من الصبح ما لنا خلق زين ليش شلتي توقيع الفانز يا ربي شسوى بالعقول الناقصة الله يكملكم بعقلكم” .

كما نشر الحساب الذي قام بتصميم الصورة توضيحا قال فيه ان الهام قامت بنشر الصورة على حسابها “بنية تواضعها مع فانزاتها”.