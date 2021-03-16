ردّت الفنانة الكويتية إلهام فضالة على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بملامح نحيفة، حيث قارن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين صورتها الحديثة وصور قديمة لها.

وتحدثت إلهام الفضالة، خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع ”سناب شات“، قائلة: ”سالفة صورتي أمس وبعدين الصورة اللي حطيتوها كنت توني والدة كنت جبتوا واحدة تانية من نفس المسلسل بس لقطة حلوة أحسن من هذه عندي صور تانية حلوة بس دي تختوخة وعندي هيك خدود ومربربة بس عندي لقطات أحلى“.

وتابعت: ”بس أنا وايد ضعفانة أنا خلاص عظامي يطلعون طبعا مع الرتوش الخفيفة والمكياج والحين تعمدت أصور لكم بدون فلتر عشان تشوفون وبس عشان سلامتكم الضعف حلو“.

وأردفت: ”اللي خايفة تسوي تكميم أنا بقول لها اتكلي على الله وساويها والضعف حلو والله حلو وأنا حتى أول ما ساوتها صارلي سنتين ما ضعفت وايض والمفروض أخس بالخمسينات فأكثر من صديقة عندي قالولي بعد سنتين راح تضعفين وايض صدقيني“.

وأكملت: ”فعلا أنا صارلي سنتين وهذه السنة شفتوني ايش لون نزلت طبعا مع المحافظة وانتوا تشوفوني هالفترة أسوي أكل دايت وما بخربط فيه بس هذا الموضوع كله إلى نهاية الأمر ”.

واختتمت حديثها: ”تقولون إني تحورت ليش قالولكم أن أنا كورونا تحورت ايش يعني تحورت بس ما علينا أنا طالعة بالمسلسل وطالعة بالصور في كل مكان جت على هالصورة يعني معلش خدوا راحتكم بس نقوا صورة حلوة“.