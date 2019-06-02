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الهام الفضالة عن هيا الشعيبي: “اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة”

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الهام الفضالة وهيا الشعيبي

الهام الفضالة وهيا الشعيبي

نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام جمعتها بمواطنتها الفنانة هيا الشعيبي.

وظهرت الهام الفضالة مع ابنتيها وهيا الشعيبي وعلقت على الصورة قائلة: “اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة والى لله الحمد رب العالمين موفقنا من نظافتنا ونيتنا الصافية وربي يعطينا طولة العمر ونزوج عيالنا ونشوف احفادنا يارب”.

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اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة والى لله الحمد رب العالمين موفقنا من نظافتنا ونيتنا الصافية وربي يعطينا طولة العمر ونزوج عيالنا ونشوف احفادنا يارب @hayaalshuaibi_79

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وكانت إلهام الفضالة قد أقامت مؤخرا حفلاً فاخراً للاحتفال بعدة مناسبات معاً وهي عيد ميلاد ابنتها والقرقعيان و”غبقة” رمضان بحضور الفنانة هيا الشعيبي.

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