الهام الفضالة عن هيا الشعيبي: “اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة”

نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام جمعتها بمواطنتها الفنانة هيا الشعيبي.
وظهرت الهام الفضالة مع ابنتيها وهيا الشعيبي وعلقت على الصورة قائلة: “اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة والى لله الحمد رب العالمين موفقنا من نظافتنا ونيتنا الصافية وربي يعطينا طولة العمر ونزوج عيالنا ونشوف احفادنا يارب”.
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اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة والى لله الحمد رب العالمين موفقنا من نظافتنا ونيتنا الصافية وربي يعطينا طولة العمر ونزوج عيالنا ونشوف احفادنا يارب @hayaalshuaibi_79
وكانت إلهام الفضالة قد أقامت مؤخرا حفلاً فاخراً للاحتفال بعدة مناسبات معاً وهي عيد ميلاد ابنتها والقرقعيان و”غبقة” رمضان بحضور الفنانة هيا الشعيبي.