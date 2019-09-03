الهام الفضالة وابنتها وحفيدتها على طريقة “صراع العروش”

نشرت الفنانة الكوينية الهام الفضالة صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع ابنتها منى العتيبي وحفيدتها الهام.

وعلقت الهام الفضالة على الصورة داعية لحفيدتها قائلة: “اللهم انبت (إلهام) نباتاً حسناً 🍃💕”.

كما شكرت المصور على هذه الصورة، والتي جاءت على طريقة مسلسل “صراع العروش”، ووصفتها بأنها “خياااال حلوة وااايد “.

وكانت الهام الفضالة قد نشرت سابقا مقطع فيديو لحفل الاستقبال الذي نظم لمناسبة ولادة حفيدتها ابنة ابنتها منى العتيبي والذي تضمن الكثير من التفاصيل التي أشارت إلى فخامة التحضيرات. وظهرت منى العتيبي في المقطع حاملة ابنتها إلى جانب والدتها التي تألقت إطلالة أنيقة ولافتة.

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