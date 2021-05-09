نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مقطع فيديو جديدًا لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجهت تحية الى روح شهداء الجيش المصري.

وظهرت إلهام شاهين في الفيديو وهي تعلق على حلقة “معركة الواحات” من مسلسل “الاختيار2″، قائلة: “المجد لشهدائنا.. تحيا مصر”.

وكانت قد سلطت حلقة أمس من مسلسل “الاختيار 2” الضوء على حادث الواحات الإرهابي، الذي راح ضحيته 11 ضابطًا، ورقيب، و4 مجندين، استشهدوا خلال المعركة الحامية.

وبالرغم من جدية رسالة الهام شاهين غير ان البعض ركز على شكلها منتقدا اطلالتها حيث قالت احداهن: “وين الجمال وين راح من كثر ماخسيتي صرتي مثل العجايز”.

وكانت الهام شاهين قد عبرت مؤخرا عن سعادتها بنجاحها في خسارة بعض الوزن حيث ظهرت في مقطع فيديو مع طبيبها وهي تقول “أنا خسرت 6 كيلو من وزنى وهدفى الرئيس أن أخسر 10 كيلو من الوزن، وهو ما أتمناه أن يزيد وهو أمر إيجابى بالنسبة لى”.

وأضافت إلهام شاهين: “هناك عدد من الجمهور والناس الذين يرفضون أن يظهروا الأشياء الجميلة فى حياتهم ولكنى لست من هؤلاء الناس”.