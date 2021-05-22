دافعت الفنانة المصرية الهام شاهين عن نفسها بعد الهجوم اللاذع الذي تعرضت له مع مجموعة من الفنانات على خلفية الصور التي انتشرت لهن ومشاركتهن في حفل زفاف نجل رجل اعمال مصري في الجونة بعد ساعات على جنازة الفنان سمير غانم.

وأكدت الهام شاهين، في تصريحات لموقع “العربية”على أنها على كونها لم تحضر أية أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها التقطت في الجونة قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم.

وقالت انها كانت تتواجد هناك بصحبة مجموعة من الأصدقاء السوريين، وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم، عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن.

ورفضت إلهام شاهين أن يتم توجيه الاتهامات إليها من قبل رواد السوشيال ميديا، خاصة أنه لا يحق لأحد أن يقيم مكانة زميلها لديها، في ظل ارتباطها بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الراحل وزوجته دلال عبد العزيز التي ترقد في المستشفى بالوقت الحالي.

واعتبرت الهام شاهين أنه لا يملك أحد القول بأنها حزينة أو ليست حزينة على فراق واحد من زملائها، في ظل ما تفرضه قواعد السوشيال ميديا بالوقت الحالي.