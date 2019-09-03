الهام شاهين تضيء الشموع في دير مسيحي في سوريا

شاركت الفنانة المصرية الهام شاهين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من زيارتها التي تقوم بها الى سوريا.

وفي صورة جديدة، ظهرت الهام شاهين وهي تضيء الشموع في دير مسيحي وعلقت قائلة: “فى دير مار توما . مزار أثرى سياحى بصيدنايا”.

وقد تفاعل متابعو الهام شاهين مع الصورة مشيدين بتسامحها وانفتاحها على كل الطوائف اوالاديان.

وكانت الهام شاهين قد اثارت الجدل منذ اشهر خلال زيارة قامت بها الى العراق وذلك بعد ظهورها بالحجاب في ضريج الامام الكاظم.

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