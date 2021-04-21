انتقدت الفنانة المصرية الهام شاهين مواطنتها وزميلتها الفنانة رانيا يوسف في تصريحات جديدة لها اعتبرت من خلالها ان الاخيرة تسعى الى لفت النظر وتصدر التريند عبر تصرفاتها المثيرة للجدل.

كلام إلهام شاهين جاء، خلال حوراها مع المخرجة ايناس الدغيدي في حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة “القاهرة والناس”، وردا على سؤال عن كواليس الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص عقب وفاة السيناريست وحيد حامد.

وأكدت الهام شاهين أن تاريخ تسجيل الفيديو قديم وقبل الوفاة بفترة كبيرة وقالت “هو حاجة قديمة حتى انا مش فاكرة كان فين وايه المناسبة”.

واعترفت الهام شاهين أن نشر الفنانة رانيا يوسف لهذا الفيديو في هذا التوقيت كان خطأ كبيرا، مؤكدة أن تصرفات الفنانة رانيا يوسف “فيها لفت نظر”

وتابعت أنها ساندت رانيا يوسف في موقف بطانة الفستان بمهرجان القاهرة السينمائي وقالت “جايز ما كان قصدها”.

واضافت ان رانيا يوسف ممثلة جيدة ووجهت لها نصيحة قائلة “نفسي ما تركز على الاشياء دي اللي هي بتلفت النظر” مؤكدة انها تسعى للتريند.