حضرت الفنانتين المصريتيين إلهام شاهين وليلى علوي الدورة 37 من الـ ORIENTAL FASHION SHOW التي أقيمت في مراكش بالمغرب والتي شهدت تكريم اسم مصفف الشعر الراحل محمد الصغير.

وقد نشرت إلهام شاهين عددا من الصور ظهرت فيها مع الفنانة ليلى علوي: “مع السفير المصرى بالمغرب أشرف إبراهيم الأخ العزيز مصطفى الصغير فى حفل يتم فيه تكريم إسم محمد الصغير الصديق الغالى الله يرحمه .. و قدم فى الحفل مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى عرض رائع لأحدث مبتكراته ..ألف مبروك لنجاح الأسماء المصريه المشرفه .. رمز الكفاح و النجاح و طبعاً أحلى صحبه مع صديقتى الجميله الجدعه ليلى علوى”.

وتعتبر هذه الدورة امتداد لنجاح إلتقاء الموضة الغربية بالشرقية من سنوات عديدة، وأحيت الحفل Xena ouita التي قدمت لأول مرة على ال STAGE أغنيتها MOVE التي أصدرتها مؤخراً.