نشر الملحن المصري ” عمرو مصطفى ” منشورا له خلال الساعات القليلة الماضية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يهنئ من خلاله الفنان ” عمرو دياب ” على كليب أغنيته ” أماكن السهر ” .

فكتب قائلا : ” مبروك لصديقي الكبير عمرو دياب ومبروك لكل فريق العمل .. عمل جميل ” .

ولكن الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين هو تراجع عمرو مصطفى عن تهنئته وقيامه بحذف هذا المنشور .

وردا على التساؤلات عن سبب تراجعه عن منشوره كتب في منشور آخر جاء فيه : ” الواحد حاول يكون منافق بس مقدرش .. انتظروا الموسيقى بجد زمن المجاملات والعاطفة انتهى .. الموسيقي الحلوة صاروخ يفرض نفسه علي الجميع ” .