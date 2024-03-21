ودَّع الوسط الفني المصري الفنان محمود الشاذلي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع مع المرض. وكان الراحل أحد نجوم المسلسل الدرامي المصري الشهير «ليالي الحلمية»، إذ لعب دور القهوجي «زعتر»، واشتهر عموماً بتجسيد أدوار الطبقة الكادحة.

وفاة بطل مسلسل ليالي الحلمية

وأعلن قصر ثقافة كفر الشيخ (دلتا مصر)، حيث مسقط رأس الشاذلي، عن تشييع الفنان، وإقامة العزاء مساء الثلاثاء، وسط اهتمام إعلامي وحزن في الأوساط الفنية على رحيله.

الفنان الراحل محمود الشاذلي (صفحة الفنان أحمد صادق على «فيسبوك»)

نقيب الممثلين ينعي وفاته

ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل، قائلاً: لـ«الشرق الأوسط»: «ربطتني به صداقة على المستوى الشخصي، وذلك من خلال المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، الذي كان يجمعنا دائماً»، واصفاً الفنان الشاذلي بأنه «قيمة إنسانية كبيرة» وأنه «كان ودوداً ومحباً لزملائه ودائم التواصل معهم».

الفنان الراحل محمود الشاذلي

وعلى المستوى الفني وصفه زكي بأنه «كان فناناً مهماً جداً، ترك بصماته على أعمال لن ينساها التاريخ»، لافتاً: «لقد فقدنا إنساناً عظيماً وفناناً كبيراً».

الفنان الراحل محمود الشاذلي

من هو محمود الشاذلي؟

– اسمه بالكامل محمود متولي متولي الشاذلي.

– من مواليد محافظة كفر الشيخ .

– عمل بوزارة الصحة.

– عرف في الوسط الفني من خلال مشاركاته بفرقة كفر الشيخ المسرحية.

– حصل على العديد من الجوائز الإقيليمية وخصوصا مسرحية (الهلافيت).

– أشتهر بشخصيات ولاد البلد والطبقة الكادحة.

– تعاون مع عدد كبير من نجوم الفن بينهم يحيي الفخراني.

– من أبرز أدواره.. شلباية بمسلسل “أبواب المدينة” ودور زعتر بمسلسل “ليالي الحلمية”.

– رصيده الفني 103 عملا فنيا.

– من بين أعماله الفنية مسلسل “خالتي صفية والدير” ومسلسل “الزيني بركات” ومسلسل”اثنين ..اثنين” و”أبو العلا 90″، ومسلسل”الثعلب” و “ضمير أبلة حكمت” و “الشهد والدموع ج2″، و مسلسل”الحب وأشياء أخرى”.

– كانت آخر أعماله الفنية مسلسلات “ابن ليل” 2012، و”الإمام الغزالي”، و “الخفافيش” و “كيد النسا 2” 2012.

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