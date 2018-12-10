الوليد الحلاني يتسبب بإحراج انابيلا هلال… شاهد ماذا فعل!

عرضت مساء أمس، الأحد، الحلقة الثانية من الموسم الثالث لبرنامج “ديو المشاهير” والتي حلت فيها الفنانة كارول سماحة، ضيفة وقدمت العديد من اغنياتها.

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وخلال الحلقة تعرضت مقدمة البرنامج أنابيلا هلال للإحراج بسبب الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني، وخلال ترحيب أنابيلا بالوليد على المسرح فوجئت به وهو يتغزل بها، ويغني لها موال خاص، ما جعلها تحاول تغطية وجها بكفها بسبب خجلها.

ونشرت أنابيلا هلال عبر حسابها على موقع انستجرام، مقطع فيديو لمغازلة الوليد الحلاني لها، وعلقت عليه قائلة: “الوليد الحلاني طلع منو قليل أبداً بالغزل… خجلني”.