الى عشاق مسلسل باب الحارة… تابعوا هذه المسلسلات الشامية في رمضان 2018

تفتقد الشاشة العربية خلال شهر رمضان المقبل لأعمال البيئة الشامية، التي حققت جماهيرية واسعة في السابق، فيما يعود سبب تراجعها حاليًا إلى ضعف الحركة التسويقية، وأمور أخرى تتعلق بالإنتاج.

ورغم كل الانتقادات التي واجهتها الأعمال الشامية، يسعى بعض المنتجين إلى الحضور ببصمة سنوية في عمل شامي سيقدّم العام الجاري .

وستكتفي الدراما السورية لهذا العام بثلاثة أعمال، أحدها تم تصويره العام الماضي ولم يُعرض، والثاني مواصلة لسلسلة أجزاء سابقة، والثالث له طعم خاص بحسب موقع ارم نيوز.

الموسم الثالث من عطر الشام

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لم ينته بعد تصوير الجزء الثالث من مسلسل “عطر الشام” الذي تنتجه شركة قبنض، ومن إخراج محمد زهير رجب، والذي يعتبر امتدادًا لقصة الجزءين الأوَّلين، وسط تحضيرات لمغادرة الفنان رشيد عساف الذي أعلن انسحابه من العمل.

ويسعى العمل إلى نقل الحياة الاجتماعية للشخصيات بأسلوب اعتاده الجمهور، وحفظه، ورفضه أيضًا في معظم أعمال هذه البيئة، مرتكزين على الصورة السلبية التي تنقلها مثل هذه الأعمال عن المرأة السورية.

ويقدم “عطر الشام” نماذج إيجابية وجيدة للمرأة القوية غير التابعة، والتي تمتلك قرارها، وحضورها، وتأثيرها كشخصية “عزمية” التي تقدمها الفنانة نادين خوري، وشخصية “شهيرة خانم” التي تقدمها الفنانة سلمى المصري، وكذلك شخصية الفنانة فاديا خطاب.

ويشارك في بطولة هذا الجزء من العمل: نادين خوري، وفاديا خطاب، ووائل رمضان، ووفاء موصللي، وسلمى المصري، وعلاء قاسم، وعلي كريم وغيرهم الكثير.

وسيشهد المسلسل ظهورًا للفنان النجم رشيد عساف رغم انسحابه نظرًا لأن الشركة المنتجة قامت بتصوير تسع حلقات خلال العام الفائت.

مسلسل حريم الشاويش

يقدم مسلسل “حريم الشاويش” الذي تنتجه كذلك، شركة قبنض، ومن إخراج أسعد عيد عملًا مختلفًا من ناحية بحثه عن جانب كوميدي ضمن أحداثه التي تدور حول حب المال، والسيطرة، وقضايا الناس الاجتماعية البسيطة منها، والمعقدة في حلولها، وما يعكر صفو الحياة لأشخاص كانوا محرك الشر والخير في حياة أناس آخرين.

ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم: زهير رمضان، ومحمد خير الجراح، وأندريه سكاف، وسعد مينة، وعاصم حواط، ونزار أبو حجر، وجيني إسبر، وأماني الحكيم، وعبير شمس الدين، وتولاي هارون، ودانا جبر، وغيرهم.

مسلسل جرح الورد

يعرض المسلسل وهو الاسم الجديد لمسلسل “غبار الجوري” خلال رمضان المقبل، من تأليف مروان قاووق، ورنيم عودة، وإنتاج شركة صدى الشام.

والعمل اجتماعي شامي يطرح فكرة الظلم الطبقي، ويتناول المقارنة بين الفقير والغني ضمن أحداث متنوعة، وقصص متعلقة بالآغا، وبالذين يعملون لديه، وينقل حكايات اجتماعية وأسرية مختلفة من بينها قصص الحب والزواج، والارتباط ضمن الحالتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين يتناولهما العمل.

ويشارك في بطولة “غبار الجوري” عدد من الفنانين السوريين، منهم: جلال شموط، وأمانة والي، وباسل حيدر، وعلي كريم، وطارق مرعشلي، ويزن السيد، لينا كرم، وريم عبد العزيز، وأمية ملص، ودانا جبر، ورهف الرحبي، ورشا رستم وغيرهم.

باب الحارة يعود في رمضان 2019

أبرز الأعمال الشامية التي تابعها الجمهور بقوة، وارتبط معها، واعتاد حضورها خلال شهر رمضان المبارك تغيب هذا العام، ومنها المسلسل الشهير “باب الحارة”، والذي يغيب لأسباب تتعلق بمشكلات لإنتاجه بين شركة قبنض التي اشترت حقوق الجزءين العاشر والحادي عشر من الكاتب مروان قاووق، وبين بسام الملا.

وبعدما تم الإعلان قبل عامين عن اتفاق بين الجهتين عادت الخلافات مجددًا، بينما تم الإعلان أن العمل سيبدأ تصوير أجزائه الجديدة بعد شهر رمضان المقبل ليكون حاضرًا في 2019.

ويغيب كذلك مسلسل “طوق البنات” الذي كان من المفترض أن يتم تصوير جزئه الخامس، غير أن إنتاج شركة قبنض لأكثر من عمل خلال هذا العام، وعدم البدء بتصويره قبل وقت كافٍ استدعيا من الشركة المنتجة تأجيل تصوير جزئه الخامس إلى ما بعد شهر رمضان.