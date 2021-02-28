شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قصير من كواليس تصوير برنامج «أغاني من حياتي» المذاع على قناة MBC1.

وقد ظهرت إليسا في الفيديو بـ لوك كلاسيكي لافت، بفستان طويل أسود اللون و تسريحة مجعدة كلاسيكية،

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمالها، وأبدوا إعجابهم بإطلالتها الكلاسيكية.

وتعيش إليسا حالة من النشاط الفني مؤخراً، لتصبح أوّل فنّانة عربيّة تُطلق البودكاست الخاصّ بها، ومجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصًا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً طبعًا إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنّية.