حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تأكيد احترامها للملكة العربية السعودية منوهة إلى دعم المملكة إلى لبنان في الأصعدة كافة خاصة وأن آلاف اللبنانيين يعملون فيها.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقدي بتدعم لبنان عا كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلو فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويرو”.

أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقدي بتدعم لبنان عا كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلو فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويرو https://t.co/yQ4UniwUrq — Elissa (@elissakh) June 28, 2020

وقد

يأتي ذلك بعدما قال مغردون ان اليسا وضعت علامة “إعجاب” على تغريدة للمخرج ناصر فقيه انتقد فيها التدخلات في الوضع اللبناني من عدد من الدول ذاكرا منهم السعودية.

والتغريدة التي اثارت الجدل قال فيها ناصر فقيه: “التدخُّل الخارجي بالشؤون اللبنانية صار من تراثنا… السوري،الاميركاني، الايراني، السعودي، التركي كلن عم يتدخّلوا وبكل وقاحة. المشكلة انو بعض اللبنانيين بيعتبروا انو في تدخُّل ابن السِت وفي تدخُّل ابن .الجارية، في تدخُّل بسمنة وفي تدخُّل بزيت”.

التدخُّل الخارجي بالشؤون اللبنانية صار من تراثنا… السوري،الاميركاني، الايراني، السعودي، التركي كلن عم يتدخّلوا وبكل وقاحة. المشكلة انو بعض اللبنانيين بيعتبروا انو في تدخُّل ابن السِت وفي تدخُّل ابن الجارية، في تدخُّل بسمنة وفي تدخُّل بزيت — Nasser Fakih (@fakihn) June 28, 2020

وقد تعرض ناصر فقيه واليسا الى هجوم لاذع من عدد كبير من المغردين الذين اعتبروا ان ما كتبه فقيه عن السعودية بمثابة “نكران الجميل” خاصة وان المملكة ساهمت في دعم الاقتصاد اللبناني على مدى السنوات السابقة بطرق متعددة.