اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الصورة لاقت موجة من التعليقات الساخرة.
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الأمر استفز محبي اليسا كما استفز أيضاً الفنانة فرح يوسف التي كتبت على صفحتها تعليقاً على الامر ورد فيه:”التنمر اللي عم يصير عالفنانة إليسا هلئ عالانستغرام عندا مووووو معقول و لا مقبوووول بأي شكل من الأشكال عن جد شو صاير للعالم و شو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتيييير كتير عنا؟!ولك عيب ولله عيب كتير عكل انسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم و قصّيف يعني”.
#التنمر اللي عم يصير عالفنانة #إليسا هلئ عالانستغرام عندا مووووو معقول و لا مقبوووول بأي شكل من الأشكال🤯عن جد شو صاير للعالم و شو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتيييير كتير عنا؟!😵ولك عيب ولله #عيب كتير عكل انسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم و قصّيف يعني🤬🤮 pic.twitter.com/Nfay0YEZvn
— فرح يوسف (@FarrahYousef) ٣٠ يونيو ٢٠١٩