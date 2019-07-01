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اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

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نشرت الفنانة ​اليسا​ صورة جديدة اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الصورة لاقت موجة من التعليقات الساخرة.

 

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Good morning #world #ElissaiansWorld

A post shared by Elissa (@elissazkh) on

الأمر استفز محبي اليسا كما استفز أيضاً الفنانة ​فرح يوسف​ التي كتبت على صفحتها تعليقاً على الامر ورد فيه:”التنمر اللي عم يصير عالفنانة إليسا هلئ عالانستغرام عندا مووووو معقول و لا مقبوووول بأي شكل من الأشكال عن جد شو صاير للعالم و شو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتيييير كتير عنا؟!ولك عيب ولله عيب كتير عكل انسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم و قصّيف يعني”.

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