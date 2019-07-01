اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

نشرت الفنانة ​اليسا​ صورة جديدة اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الصورة لاقت موجة من التعليقات الساخرة.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Good morning #world #ElissaiansWorld A post shared by Elissa (@elissazkh) on Jun 30, 2019 at 2:31am PDT

الأمر استفز محبي اليسا كما استفز أيضاً الفنانة ​فرح يوسف​ التي كتبت على صفحتها تعليقاً على الامر ورد فيه:”التنمر اللي عم يصير عالفنانة إليسا هلئ عالانستغرام عندا مووووو معقول و لا مقبوووول بأي شكل من الأشكال عن جد شو صاير للعالم و شو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتيييير كتير عنا؟!ولك عيب ولله عيب كتير عكل انسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم و قصّيف يعني”.