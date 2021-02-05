أثارت الفنانة اللبنانية الجدل بتغريدة قارنت فيها بين نظرة كل من الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله للبنان.

فقد كتبت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “#بشير_الجميل : ١٠٤٥٢ كلم مربع #السيد_حسن: لبنان تابع ل ايران”.

وقد اثارت تغريدة اليسا انقسام بين متابعينها حيث كتب احد المتابعين بشير الجميل: مستوطنة إسرائيلية مساحتها ١٠٤٥٢ كلم مربع. السيد حسن: مساحة لبنان ١٠٤٥٢ كلم مربع” ليرد عليه اخر “بشير الجميل شجرة أرز لبنان . حسن زعيم عصابة محافظة لبنان الفارسية .”.

فيما كتب متابع اخر “#السيد_حسن مذِل العدو الاسرائيلي #بشير_الجميل تابع للعدو الإسرائيلي” ليرد عليه اخر “عبالك ذكرد مين رش الرز هو و عم بودع إسرائيل؟؟؟”.

عبالك ذكرد مين رش الرز هو و عم بودع إسرائيل؟؟؟ — Roudy Ch (@roudych) February 5, 2021

بدورها عادت اليسا وعلقت على الانقسام بين المتابعين بتغريدة اخرى قالت فيها “للاسف ،الشعور الوطني والانتماء لل الوطن شعور ما بحسو في الاغبياء والتابعين ..عبث!!!!”.