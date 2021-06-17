ادعت الفنانة اللبنانية اليسا على مواطنها المخرج شربل خليل بجرم القدح والذم وذلك على خلفية تصريحات سابقة له ضدها.

وبحسب ما ذكرت مواقع لبناينة، فقد إدّعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون على المخرج شربل خليل اليوم الأربعاء، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من الفنانة إليسا، بواسطة وكيلها المحامي آلان ليشع الخوري، بجرم القدح والذم، وأحاله على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.​

ادعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون على المخرج #شربل_خليل، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من النجمةاللبنانية #إليسا، بواسطة وكيلها المحامي الآن ليشع الخوري، بجرم القدح والذم، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.@elissakh — adel samia (@adelsamia) June 16, 2021

وكان المخرج اللبناني شربل خليل، المغروف بمواقفه المثيرة للجدل، قد استغل كتابة مواطنته الفنانة اليسا تغريدة عن الامومة ليهاجمها بأسلوب مستفز.

فبعد ان تحدثت ​إليسا​ عن الأمومة، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر قالت فيه: “أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس، واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص”.

ما فيي قول غير انك عوني pic.twitter.com/ZvFReYUIeT — Elissa (@elissakh) March 26, 2021

وعلّق المخرج ​شربل خليل​ على منشورها بالقول: “سامعة بإم 44؟”لترد عليه إليسا عليه قائلة: “ما فيي قول غير انك عوني” في إشارة الى انتمائه الى تيار الرئيس اللبناني ميشال عون ما شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي رد غير مباشر، على قيام اليسا بمقاضاته نشر شربل خليل تغريدة جديدة قال فيها: “ما بيمرق اسبوع إلا ما بدعس فيه #إم_٤٤ ورح ضلّ إدعس هالحشرة..”.

ما بيمرق اسبوع إلا ما بدعس فيه #إم_٤٤ ورح ضلّ إدعس هالحشرة.. pic.twitter.com/7LF44UMSMV — Charbel Khalil (@khalil_charbel) June 16, 2021