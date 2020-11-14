ردت الفنانة اللبنانية إليسا على الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها بأنها النجمة العربية الاولى خلال استضافتها في مقابلة تلفزيونية قبل أيام قليلة احتفالا بمرور 20 عامًا على مسيرتها الفنية.

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد عبرت عن سخريتها من هذا الوصف، إضافة إلى جمهورها الذين لم يرُق لهم وصف إليسا بلقب الاولى، فبدأوا يشيرون إلى أن عجرم تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل تصل إلى 67 مليون شخص، في حين يتابع إليسا 54 مليون شخص، وغيرها من المقارنات الأخرى.

فكتبت إليسا عبر موقعها على تويتر مساء السبت ردًا على الضجة بين المتابعين على السوشال ميديا حول من الأفضل بينها وبين نانسي:” خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”.

خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن — Elissa (@elissakh) November 14, 2020

وأضافت:”يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة”.

يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة — Elissa (@elissakh) November 14, 2020

كلام اليسا جاء بعد سلسلة تغريدات لـ نانسي عجرم بدأتها بالقول:” بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات”، وأضافت في تغريدة ثانية:” إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator”.

بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد

لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات… — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 14, 2020

إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 14, 2020

وذكرت في تغريدة ثالثة بشكل ساخر:” نهاركن سعيد.. كلو مصداقية”، ليقوم الجمهور بتداول أرقام المتابعين للنجمتين على مواقع التواصل الاجتماعي والفروقات بينها وبين إليسا فصبت لصالح عجرم.

نهاركن سعيد.. كلو مصداقية — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 14, 2020

من جهتها علقت النجمة مريام فارس على تغريدة نانسي قائلة: “عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان”.

عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان… https://t.co/Sa1NiHD4GG — Myriam Fares (@myriamfares) November 14, 2020