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اليسا تشكر الوليد بن طلال وسالم الهندي

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اليسا

اليسا

بعد اثارتها الجدل في الفترة الماضية حول قرار اعترالها، كشفت الفنانة اللبنانية اليسا عن لقائها مع الامير الوليد بن طلال وسالم الهندي.

فقد نشرت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “شكرا للامير الوليد بن طلال وسالم الهندي لحسن الضيافة والاستقال والدعم الدائم”.

وتابعت اليسا: “كان من دواعي سروري لقائي معكم للتخطيط والتنسيق كالمعتاد”.

وكان ناشطون قد تداولوا امس مقطع فيديو للفنانة اليسا أثناء وصولها إلى الرياض ظهرت فيه مصابة في ذارعها اليمنى ما اثار حالة من الجدل بين متابعيها.

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