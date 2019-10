اليسا تشكر الوليد بن طلال وسالم الهندي

بعد اثارتها الجدل في الفترة الماضية حول قرار اعترالها، كشفت الفنانة اللبنانية اليسا عن لقائها مع الامير الوليد بن طلال وسالم الهندي.

فقد نشرت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “شكرا للامير الوليد بن طلال وسالم الهندي لحسن الضيافة والاستقال والدعم الدائم”.

وتابعت اليسا: “كان من دواعي سروري لقائي معكم للتخطيط والتنسيق كالمعتاد”.

Thank you your Highness @Alwaleed_Talal and @salhendi for your warm welcome and hospitality and constant support. It was a pleasure meeting with you as always, to plan ahead and coordinate as usual

— Elissa (@elissakh) October 1, 2019