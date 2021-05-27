حرصت الفنانة اللبنانية اليسا على تهنئة مواطنها الملحن سمير صفير بعودته من السعودية بعد توقيفه لعدة اسابيع خاصة بعد الاعتذار الذي قدمه لكل الفنانين الذين اساء لهم سابقا ذاكرا كل من هيفاء وهبي واليسا ونجوى كرم بالاسم.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الحمدلله عالسلامة سمير صفير ما بحياتنا منتمنى الأذى لأي حدا وفرحت بكلامك النابع من شخص تصالح مع ذاتو. شكرا على اعتذارك والله يوفقك وأكيد لازم كلنا نحب بلدنا بصدق مش بتفرقة”.

الحمدلله عالسلامة @sfeirsamir

ما بحياتنا منتمنى الأذى لأي حدا وفرحت بكلامك النابع من شخص تصالح مع ذاتو. شكرا على اعتذارك والله يوفقك وأكيد لازم كلنا نحب بلدنا بصدق مش بتفرقة — Elissa (@elissakh) May 27, 2021

وكان سمير صفير، وفي اول تصريح بعد عودته الى لبنان قدم اعتذاره الى كل الفنانين الذين اساء لهم سابقا قائلا “انا هجمت عليهم بسبب حبي للفن بس كان اسلوبي غلط كنت كثير عدواني فمن الطبيعي ان لا يكونوا مبالين فيي انا شو بصرلي”.

وبموقف مفاجىء، قال سمير صفير “أنا بشكر الدولة السعودية انها عملت فيني هيك لأنه فعلا ردتني لوعيي”.

كما أكد سمير صفير أنه بدأ صفحة جديدة في حياته قائلا “أنا مش زعلان من جدا أنا مسيحي انا بدي طبق أبانا الذي في السماوات بدي قول اغفر لنا كما نحن نغفر لمن أساء الينا”.

وتابع “أنا مني زعلان من حدا وانا بطلب من كل الفنانين وفانزاتهم ومن كل السياسيين وفانزاتهم ومن كل الاصحاب الذين أسات لهم بطلب منهم وبعتذر منهم بطلب ان يسامحوني”.