شنت الفنانة اللبنانية اليسا هجوما لاذعا على شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، ووصفته بالغبي وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل مساء امس والتي وصف فيها السعوديين بأنهم “اهل بدو”.
وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “عهد الفشل والغباء ، #شربل_وهبة قبل ما تفكر بل ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و حزب الله شو صار بل ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو!!”.
وختمت اليسا تغريدتها بالقول “يا ريت عملتو ١% من اللي عملتو السعودية ل لبنان !! غبي!!!”.
وقد اثنى الكثيرين على شجاعة اليسا موقفها القوي من تصريحات وزير الخارجية حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:
يذكر ان تصريح وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة قد اثار موجة كبيرة من الردود الغاضبة عليه خاصة من قبل النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.