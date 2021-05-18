شنت الفنانة اللبنانية اليسا هجوما لاذعا على شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، ووصفته بالغبي وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل مساء امس والتي وصف فيها السعوديين بأنهم “اهل بدو”.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “عهد الفشل والغباء ، #شربل_وهبة قبل ما تفكر بل ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و حزب الله شو صار بل ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو!!”.

عهد الفشل والغباء ، #شربل_وهبة قبل ما تفكر بل ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و حزب الله شو صار بل ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو!!

يا ريت عملتو ١% من اللي عملتو السعودية ل لبنان !! غبي!!! https://t.co/hQP79zPwrc — Elissa (@elissakh) May 18, 2021

وختمت اليسا تغريدتها بالقول “يا ريت عملتو ١% من اللي عملتو السعودية ل لبنان !! غبي!!!”.

وقد اثنى الكثيرين على شجاعة اليسا موقفها القوي من تصريحات وزير الخارجية حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

لعبتها تجلدهم — Waves (@Luisfcb0) May 18, 2021

ههه منجد — شــهــد 4k (@sa12i2) May 18, 2021

يذكر ان تصريح وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة قد اثار موجة كبيرة من الردود الغاضبة عليه خاصة من قبل النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.