حرصت الفنانة اللبنانية اليسا على توجيه التهنئة الى الشعب والقيادة السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 وذلك عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر.

وكتبت اليسا في تغريدتها: “بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم”. وشكرت اليسا المملكة على وققوفها الدائم بجانب بلدها لبنان في كل الظروف”.

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع #لبنان في كل الظروف!#اليوم_الوطني_السعودي_90 #همة_حتى_القمة #سارعي — Elissa (@elissakh) September 22, 2020

وكانت اليسا نشرت صورة عفوية لها عبر حسابها على “انستقرام” وهي تلهو على المرجوحة، وعلقت اليسا قائلة: “الدنيا زي المرجحة يوم فوق ويوم تحت، اتمنى لكم أيام كله فوق وسعادة التعب ديما اخرته أفراح”.